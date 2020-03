Brief van burgemeester Jannewietske de Vries: Dag kinderen in Súdwest-Fryslân

Sneek-In het nieuws – op de televisie, de radio, de kranten en op de sociale media – gaat het nu bijna alleen nog maar over het coronavirus. Logisch, want iedereen heeft ermee te maken, van jong tot oud.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft de kinderen in zijn gemeente een brief gestuurd. Op Facebook. Ik vind het een prachtige brief. Niet alleen voor de kinderen in Groningen, maar voor alle kinderen in Nederland. En dus ook voor de kinderen in mijn gemeente, Súdwest-Fryslân. Daarom stuur ik zijn brief ook naar jullie:

“Beste kinderen,

Waarschijnlijk maak je voor het eerst in je leven mee dat er allerlei bijzondere maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld dat je sportwedstrijden niet doorgaan en je thuis moet blijven als je verkouden bent. Hiermee willen we voorkomen dat er veel mensen ziek worden en tegelijk naar het ziekenhuis moeten.

Het zou zelfs kunnen betekenen dat je een tijdje helemaal niet naar school hoeft. Dat is tijdens een vakantie wel leuk maar nu eigenlijk niet. Want de reden is dat mensen elkaar niet ziek willen maken.

Misschien maak je je er zorgen om. Wat gebeurt er allemaal en wat kan ik doen? Dat begrijp ik. Maar weet dat er veel mensen keihard werken om zo snel mogelijk alles weer ‘normaal’ te laten zijn. En dat gaat ons zeker lukken, want in de geschiedenis hebben we wel vaker moeilijke dingen moeten overwinnen.

Wat ik van jullie vraag is om elkaar niet gek te maken met paniekerige berichtjes. Het helpt niet en ze kloppen vaak ook helemaal niet. Als er belangrijke informatie is, hoor je dat van de minister of natuurlijk van mij, de burgemeester. Je ouders of je meester of juf vertellen je erover.

Wat ik ook vraag is om iets te doen voor de mensen die thuis zitten en geen bezoek mogen ontvangen. Bel, mail of app wat vaker, maak een tekening of speel muziek… Je verzint vast iets leuks dat anderen blij maakt.

Want somber worden of bezorgd blijven heeft niet zoveel zin. Dus!”

Groeten van burgemeester Jannewietske de Vries