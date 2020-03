Aangepaste dienstverlening gemeente Súdwest-Fryslân

Sneek- De gemeente Súdwest-Fryslân is geopend, maar als je bezoek kan wachten: kom dan in april. Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Trouwen

Trouwerijen gaan door, maar we houden ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. Let op: Er mogen niet meer dan 10 mensen in de trouwzaal (inclusief ambtenaar, bruidspaar en getuigen).

De kosteloze huwelijken op dinsdagmorgen in het Súdwesthûs te Sneek gaan ongewijzigd door met een maximum van 6 personen.

Bij de korte ceremonie in Workum op donderdagmiddag, waarbij normaal maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn, wordt het aantal teruggebracht naar maximaal 10 personen.

In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter gehanteerd worden.

Huwelijken/partnerschappen die gepland waren op een locatie buiten de gemeentehuizen, zoals in horeca-instellingen die door de omstandigheden niet (meer) beschikbaar zijn, kunnen in overleg met ons voor de ceremonie uitwijken naar het gemeentehuis. Wij nemen hierover contact op met de bruidsparen. Je kunt ook contact met ons opnemen via 14 0515 en vragen naar team Burgerzaken. Wij stellen alles in het werk om aanstaande paren die hun reservering willen annuleren of uitstellen een passende oplossing te bieden.

Uitbetaling uitkeringen

De maatregelen die Corona met zich meebrengt hebben geen invloed op de uitbetaling van de uitkeringen. Wij garanderen dat de uitkeringen tijdig (zoals in het uitbetalingsrooster staat) worden uitbetaald.

Gebiedsteams en RMC/Leerplicht

De medewerkers van onze gebiedsteams doen tot april geen huisbezoeken, ze maken wel telefonische afspraken. Alleen in dringende situaties komen zij wel aan huis. Staat er een afspraak ingepland? Dan neemt een medewerker van het gebiedsteam contact met je op. De medewerkers van RMC/Leerplicht doen hun werk zoveel mogelijk telefonisch.

Let op: de inloopspreekuren van de gebiedsteams gaan deze maand niet door

Gemeentelijke sporthallen

Alle gemeentelijke sporthallen, gymzalen en zwembaden sluiten voor alle activiteiten behalve schoolgym/bewegingsonderwijs.

Milieustraten

De milieustraten zijn open.

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat gewoon door.

