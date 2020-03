Texas Steak Sneek gaat bezorgen

Sneek-“Texas Steak uit Sneek gaat vanaf woensdag 18 maart bezorgen. De website is aangepast. Daarop kan men op een link klikken en gelijk via whatsapp bestellen. Betaling gebeurt via een Tikkie. Het eten wordt vervolgens bezorgd door het eten voor de deur te zetten en aan te bellen, onze bezorger zal dan afstand nemen. Wij bezorgen in Sneek, Scharnegoutum, IJlst, Ysbrechtum, Offingawier en Nijland. Binnen Sneek gratis bezorging en buiten Sneek vragen wij 2 euro.

Deze crisis heeft enorme impact en zeker op de horeca. We hopen dat onze gasten van een nood een deugd maken en lekker thuis genieten van onze gerechten. Hierdoor kunnen wij onze werknemers een zeker vorm van werkgelegenheid bieden en kunt u genieten van lekkere gerechten”, zo laat woordvoerder Jeroen Smit weten.