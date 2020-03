Kledingwinkel Jan Eringa past openingstijden aan

Sneek- Kledingwinkels Jan Eringa, met vestigingen in Sneek en Leeuwarden, hebben de openingstijden in verband met de corona crisis aangepast. In een digitaal nieuwsbericht laaat de modewinkel het volgende weten:

“Net zoals iedereen zijn wij ook heel bezorgd om de situatie omtrent het Corona Virus (COVID-19). Onze voorjaarsmailing zal deze week bij u op de mat vallen, helaas was deze mailing al verstuurd. Iets waar we met veel plezier aan hebben gewerkt, maar de genoemde Maatwerkdagen zullen wij niet door laten gaan.

Niemand weet hoelang dit gaat duren en wat de consequenties zijn.

Onze winkels zijn nog bereikbaar, maar we hanteren vanaf vandaag nieuwe tijden en zullen uiterst zorgvuldig omgaan met de veiligheid van onze klanten en met ons team.

Van 10 uur tot 17 uur zullen de winkels nog open zijn, maar we zullen de situatie per dag bekijken en houden jullie op de hoogte!

Een stijlvolle groet van ons allemaal,

Eric, Marchel, Krista, Betty, Noël, Jasper, Ilka, Grytsje, Hanny, Reyer, Hendriek, Mae, Simon en Arjo”