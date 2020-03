Horeca afdeling Friesland vraagt overheid om sector te helpen

Sneek- Wicher en Laura Wind-Slob van restaurant Onder de Linden kwamen aan het einde van de maandagmorgen juist terug van spoedoverleg met het bestuur van Horeca Friesland, toen wij ze interviewden voor het etablissement aan de Marktstraat.

“We hebben vanmorgen een regiovergadering van Koninklijke Horeca Nederland. Dat het crisis moge duidelijk zijn. We hebben bekeken welke stappen wij als horecaondernemers kunnen nemen om onze leden goed te kunnen informeren, wat ze zelf kunnen doen. De eerste tip die we willen geven is om werktijdverkorting aan te vragen. Aan het eind van de morgen lag de site van de overheid er overigens uit, maar dat zal ongetwijfeld weer goed komen. Wij vragen de Provincie en Gemeente om betalingsuitstel te doen van verschillende lasten, zoals bijvoorbeeld de WOZ-belasting. Verder sturen we nog een brief aan de collega’s met praktische tips om zo lang mogelijk het hoofd boven water te houden”, aldus Wicher Wind.

Onder de Linden

“De voorraden die wij bij ons eigen restaurant hadden, liggen voor zover mogelijk in de vriezer”, vertelt Wicher Wind. “Het is natuurlijk geen hoogseizoen en wat dat betreft mogen we van geluk spreken. We hadden al voorzichtig besteld, wat bewaard kan blijven, dat blijft bewaard. Verder hebben we producten aan ons personeel meegegeven. Dinsdag komt ons bijna volledige team bij elkaar en dan gaan we grote schoonmaak houden, alles opruimen en de balans opmaken, zodat we er straks weer klaar voor zijn”, sluit Wind toch nog enigszins positief af.

Foto Henk van der Veer