Sneek-Gistermiddag brak het zonnetje al flink door en dat was de opmars naar een week met veel zonneschijn. De nachten verlopen komende tijd nog wel vrij koud, overdag zien we de temperatuur langzaam maar zeker oplopen. Is het vandaag nog een 14 graden, later in de week zitten we rond de 20 graden. Pas zondag lijkt er een omslag te komen, maar dat is nog ver weg.

Vandaag zon, ook wat bewolking en de temperatuur blijft nog aan de frisse kant bij een aantrekkende noordelijke wind, 14 graden. Is deze vanmorgen nog zwak, ze wordt matig, op het Sneekermeer later af en toe vrij krachtig.

Komende nacht vrij helder en daalt de temperatuur naar een 2 graden.

Morgen zonnig, mogelijk ook wat bewolking, verder een noordoostelijke wind die zwak tot matig is. Opnieuw wordt het zo’n 14 graden.

Woensdag boekt de temperatuur winst en komt op een 16 a 17 graden uit. Het is zonnig en de wind waait uit noordoost tot oost.

Dirk van der Meer