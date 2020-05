Sneek herdenkt gevallen

Sneek-In de virtuele tentoonstelling van het Fries Scheepvaart Museum besteden we vandaag – 4 mei – aandacht aan oorlogsmonumenten waarmee de gevallen werden en worden herdacht. In mei 1946 werd tijdelijk een voorlopig oorlogsmonument geplaatst op het Oud Kerkhof. Dit monument was ontworpen door de beeldend kunstenaar Herman van der Heide, een broer van de in de Sneker Bloednacht vermoorde Feike van der Heide uit de Kruizebroederstraat.

Het voorlopige monument bleef iedere meimaand een paar dag staan, om daarna weer te worden opgeborgen. Nadat de restanten van de door Duitse bezetters vernielde Waag waren afgebroken en opgeruimd, werd het elk jaar op het Waagplein geplaatst.

“Het werd een waar bedevaartsoord voor de Sneker bevolking. Ieder uur van den dag werden hier kransen en bloemstukken neergelegd als een stille hulde aan de gevallenen van wie de namen op het monument vermeld staan”.

Op 4 mei 1950 werd in de tuin van de Martinikerk het definitieve oorlogsmonument onthuld. Dit monument is ontworpen door de beeldhouwer Willem J. Valk uit Eelderwolde, in samenwerking met de Sneker architect Arjen Goodijk. Het beeld bestaat uit een vrouwenfiguur die door haar houding en gebaar uitdrukking geeft aan gevoelens van eerbied voor de gevallenen in de jaren 1940-1945, die – zoals het erelint aangeeft – ‘getrouw tot in de dood’ hun offer brachten. De onthulling van het monument geschiedde door Meta Lever uit Sneek. Haar vader en twee broers kwamen als verzetsstrijders tijdens de oorlog om het leven.

Op het oorlogsmonument zijn later nog drie plaquettes bevestigd. De eerste plaquette is ter nagedachtenis aan allen die in oorlogssituaties en bij vredesoperaties waar ook ter wereld zijn omgekomen. De tweede plaquette is geplaatst ter nagedachtenis aan de vier gevallenen in de Sneker Bloednacht – de nacht van 23 op 14 juli 1944. De derde plaquette gedenkt de acht Sneker inwoners die in de periode 1945-1950 zijn omgekomen in het toenmalige Nederlands-Indië.

Op 19 juni 1995 onthulde de heer Ernst Pino in de Wijde Burgstraat, ter hoogte van de plaats waar de Joodse synagoge had gestaan, een boogvormige herinneringssteen waarop de namen van de uit Sneek afkomstige Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn aangebracht. Ernst Pino was een van de weinige leden van de Sneker familie Pino die de Tweede Wereldoorlog overleefden.

De Wijde Burgstraat bleek achteraf niet een goede plaats voor het monument. Vaak onbewust werd de boogvormige lage steen gebruikt als bank of fietsensteun. Daarom werd de steen na verloop van tijd verplaatst naar de tuin van het stadhuis.

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.