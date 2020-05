Dodenherdenking anders dan we gewend zijn

Sneek- Ook dit jaar herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. Bij de herdenking houden we rekening met de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus onder controle te krijgen.

Thuis herdenken

Door de bijzondere omstandigheden vinden de activiteiten dit jaar vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité aan heel Nederland om op 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.

Kranslegging om 18.00 uur

Ook dit jaar is er een officiële herdenking van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze vindt plaats in aangepaste vorm, zonder publiek. Om 17.58 uur klinkt bij het monument op het Oud Kerkhof in Sneek het Taptoe-signaal, waarna om klokslag 18.00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen. Daarna zal burgemeester Jannewietske de Vries een krans leggen.

Na de sobere plechtigheid op het Oud Kerkhof legt de burgemeester ook een krans bij de plaquette voor de zes gevallen Canadese soldaten, in de muur van de Martinikerk aan de kant van de Grote Kerkstraat. Daarna legt ze een krans bij het Joodse monument in de tuin van het gemeentehuis.

Toespraak burgemeester

De gebruikelijke toespraak van de burgemeester wordt opgenomen in de beslotenheid van het gemeentehuis, en is in de loop van de avond van 4 mei te zien en te horen via de site van de gemeente (www.sudwestfryslan.nl) en de gebruikelijke sociale mediakanalen.

Elders in Súdwest-​Fryslân

Ook elders in Súdwest-Fryslân, op enkele tientallen plaatsen, worden op 4 mei de gevallenen in oorlogssituaties en bij vredesmissies herdacht. Ook deze sobere herdenkingen, georganiseerd door plaatselijke comités, zijn zonder publiek.

Anders dan we gewend zijn

Ook de gemeente vlagt op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar dit kan dit jaar door de coronamaatregelen niet op de manier zoals we gewend zijn. Dus geen vlag op de koepel van de Martinikerk en het gemeentehuis in Sneek. Medewerkers van de gemeente moeten dat met z’n tweeën doen en kunnen in de torens niet 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarom wordt de vlag gehesen in vlaggenmasten die bij de Martinikerk en het gemeentehuis zijn geplaatst. Door de bouwwerkzaamheden kan er ook in Bolsward niet op traditionele wijze worden gevlagd op het stadhuis. Daar staan de vlaggenmasten op de Appelmarkt.