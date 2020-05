De GROOT(e) Thuisblijfquiz met Sneek su het ut weest! en optredens van Thierry & Johnny Kamminga en SMÛK

Sneek – Aanstaande dinsdag 5 mei ‘viert’ Nederland 75 jaar vrijheid. En dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan, want we halen de viering van onze vrijheid gewoon binnenshuis met de GROOT(e) Thuisblijfquiz: Boost Your Locals. Dinsdagavond 20:00 uur live vanuit je woonkamer, aan de linkerzijde een lokaal biertje of een goed glas wijn en aan je rechterzijde een borrelplank van je lokale horecatoppers. Thierry & Johnny Kamminga en coverband SMÛK zorgen voor het nodige muzikale geweld in je woonkamer. Peter van Egmond, oprichter van Sneek su het ut weest, heeft een aantal mooie quizvragen bedacht om jullie lokale kennis te testen. Quizmasters van deze avond zijn Dian en Anniek. Kom je als beste uit de bus? Er zijn mooie prijzen te winnen! En dat zijn er maar liefst 42, mede mogelijk gemaakt door onze lokale ondernemers. Vandaag maken we er weer een paar bekend. Je raadt het vast al: deze online quiz staat volledig in het teken van onze lokale helden. Samen zetten we de schouders eronder in deze tijden!

Hoe het werkt

Koop allereerst een borrelbox (inclusief quizdeelname) in de webshop https://midonline.nl/degrootethuisblijfquiz/ om tijdens de quiz te genieten van lokale specialiteiten. Geef voor zondag 3 mei 17:00 uur de bestellingen met borrelboxen door. Deze worden op dinsdag 5 mei gratis bezorgd binnen een straal van tien kilometer vanaf de Markstraat in Sneek of kunnen worden afgehaald bij Markt23 tussen 17:00 en 19:30 uur. Vergeet niet je adresgegevens in te vullen als je kiest voor bezorging. Aanmelden voor reguliere quizdeelname kan tot en met 5 mei 12:00 uur.

Zodra de betaling binnen is, ontvang je op de mail een link naar de livestream.

Je kunt in je eentje meespelen of samen met je vader of moeder, zoon of dochter, broer of zus. Of stel met je vrienden een team samen om met elkaar op afstand via Skype, Teams of Whatsapp te communiceren.

Hoe werkt de quiz

De link naar de livestream open je dinsdag 5 mei om 20:00 uur. Evenals de teamleden, mits je op afstand speelt uiteraard. Let goed op: het e-mailadres waarmee de bestelling in de webshop is gedaan, dient door de teamcaptain te worden ingevuld op alle antwoordformulieren die je opent via de livestream! Dit is erg belangrijk, omdat wij anders na afloop geen winnaars kunnen wijzen. E-mailadressen die bij ons onbekend zijn, maken geen aanspraak op de prijzen.

Wat je kunt verwachten

De quiz begint om 20:30 uur en bestaat uit zes rondes. Een algemene ronde, sportronde, cultuur & uitgaan, eten & drinken, muziekronde en als finale de Sneker ronde met breinkrakers van Sneek su het ut weest. Peter van Egmond, oprichter Facebookgroep Sneek su het ut weest!/, heeft deze speciaal voor deze quiz bedacht! Voorafgaand, tijdens en na de quiz brengen Sneker artiesten Thierry & Johnny Kamminga en coverband SMÛK feest in je woonkamer. Vrijheid, blijheid.

Wie ‘zien’ wij 5 mei?

