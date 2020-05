Woudsender Edse Wiersma overleden

Woudsend-Ondanks dat vele intimi wel wisten dat Edse Wiersma al vele jaren worstelde met zijn gezondheid, kwam zijn overlijden in Woudsend toch als een schok. De corona zorgt ervoor dat begrafenissen anders moeten worden georganiseerd. Dus stonden er vandaag vele, vele Woudsenders langs de weg om Edse Wiersma te begeleiden op zijn laatste rit. De weg naar het crematorium in Sneek.

Het zou Edse goed hebben gedaan. Dat Woudsend hem eerde in wat hij al die jaren voor het dorp en de dorpsgemeenschap heeft betekend. Edse, geboren in Leeuwarden, kwam als twintiger naar Woudsend. Was daar de bouwer van de toen amper bestaande horeca. Hij maakten van een oud schuilkerkje in Woudsend een restaurant. Hij noemde het ’t Ponkje. Tot op de dag van vandaag geeft een diner tussen de geëigende kerkattributen een weldadige rust. Daar was Edse gastheer.

Het sloeg aan. En het was wederzijds. Edse, in de wandelgangen Eddy, zou de vele jaren daarna een van de grote promotors zijn van het toerisme. Hij zat in het bestuur van de Ondernemersvereniging, en werd voorzitter van VVV-Woudsend. Later dus van VVV Wymbritseradiel, één van de weinige volwaardige VVV’s. Daar heeft Wiersma een niet geringe rol in gespeeld.

Woudsend vond hij belangrijk. Richtte er de watersport- en tennisvereniging op. En was van het begin één van de organisatoren van een tweejaarlijks spektakel in Woudsend: de sleepbootdagen, als duizenden mensen Woudsend bezoeken. Dan werd ook altijd een bijzondere Woudsender tot sleepbootschipper gekroond. In 2014 was die benoeming voor Edse Wiersma. Hij was er blij mee.

Op de rouwkaart van Edse Wiersma hadden zijn vrouw Baukje Rodenhuis en dochters Henderina en Nieke geschreven dat Edse schipper en gastheer was. Dat was hij in dubbele betekenis. Zijn Lemster aak waarmee hij in 1999 begon te varen heette Menno Simons. Eerbetoon aan de geestelijke vader van het doopsgezinde schuilkerkje, waar Wiersma ’t Ponkje van maakte. Dan liet hij onder de titel Culisail zijn varende gasten vaak in gezelschapjes de mooie delen van Fryslân zien (en maakte tussendoor nog mooie reclame voor ‘zijn’ Woudsend). En als hij dan het roer even overgaf en zich onder in de roef liet zakken om terug te komen met hapjes en drankjes, dan wist je wat het woord gastheerschap echt inhoudt. Een manier van dienstverlening aan klanten die uniek was. Maar ook zo specifiek Edse Wiersma, die 71 jaar werd.

Eelke Lok