Parades, die niet altijd ordelijk verliepen

Sneek-Tijdens hun verblijf in Sneek hielden de Canadese militairen van het Perth Regiment verschillende keren parades door de stad. Er was zelfs een vrouwelijk doedelzakkorps dat door de stad marcheerde.

In de virtuele tentoonstelling van het Fries Scheepvaart Museum besteden we daarom vandaag aandacht aan deze parades. Een aantal parades werden voorafgaand aan een speciale Engelstalige kerkdienst gehouden. Deze “Churchparades” trokken veel publiek, vooral de parades van een “bag-pipe band”, een doedelzakkorps bestaande uit dames.

In Het Sneeker Nieuwsblad wordt het publiek erop geattendeerd “dat de marsch naar de kerk een publieke vermakelijkheid mag zijn, maar de kerkdienst zelf niet”. Helaas helpt deze waarschuwing niet. “Men heeft zich van dit verzoek niets aangetrokken en is dermate opgetreden, dat alle ordemaatregelen illusoir werden en zelfs de politie de bende, want dat was het, niet meer aankon. Het gevolg was een gevlieg en gedraaf dat meer dan walgelijk was. Allerlei lieden drongen met geweld naar binnen, die niets aan den dienst hadden en er niets om gaven, waardoor degenen die uit werkelijke belangstelling kwamen, in de verdrukking kwamen.”

Op de eerste twee foto is het Canadian Women’s Army Corps in actie te zien, in de Marktstraat en op het Oud Kerkhof.

Foto 3 toont een opname van een defilé van Canadese militairen en hun voertuigen ter gelegenheid van het feit dat het zes jaar geleden was dat het Perth Regiment werd gemobiliseerd. Deze foto kregen we van Peta Kuperus, waarvoor onze hartelijke dank.

Op foto 4 krijgt kolonel Andrew na afloop van het defilé bloemen aangeboden door mevrouw Jongejans-de Vries.

Op foto 5, 6 en 7 paraderen de Canadezen op de Dr. Boumaweg.

Tenslotte nog een serie foto’s die zijn gemaakt op de Prins Hendrikkade.

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.