Handbeschilderde oesterschelp voor personeel IC Antonius ziekenhuis

Sneek-“We kunnen wel applaudisseren of de vlag uithangen uit respect voor het personeel op de Intensive Care van het Antonius Ziekenhuis, maar we wilden graag iets tastbaars geven,” aldus de zes ‘golden girls’ van de Sneeker Oesters. “En wat leent zich daar beter voor dan een handbeschilderde oesterschelp.”

Vrijdagmorgen 1 mei boden Annie Haagsma en Ina van Dalen namens de Sneeker Oesters tachtig beschilderde oesterschelpen aan. Een voor elk lid van het complete IC-team en het schoonmaakteam. De oesterschelpen werden in ontvangst genomen door Trudie Smit, hoofd Intensive Care in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Ze vond het een hartverwarmende geste.

Bron: fb-site Sneeker Oesters