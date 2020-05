Coverband SMÛK steekt personeel Thuiszorg Slippens hart onder de riem

Sneek-“Onze verpleegkundigen en verzorgenden kunnen best een smûke tút op afstand gebruiken. Ze staan met de voeten in de drek om onze mooie en bijzondere klanten te verzorgen. Uur in uur uit. Niemand ziek en geen gezeur. Dat is ons vak en daar houden we verschrikkelijk van….”, aldus Jantine Slippens in een mailtje aan SMÛK.

De bekende coverband was vandaag met hun Anderhalvemeter Tour onderweg en beloonde het personeel van Thuiszorg Slipens uit Sneek al heel vroeg met een verrassingstút!

De route liep daarna langs verschillende grotere steden in NoordNederland. Op locatie aangekomen speelde SMÛK een kwartier in volledig aangepaste trailer op alle maatregelen omtrent het Corona-virus, afgeschermd met plexiglas en met voldoende ruimte. Zo kon de band in volledige formatie spelen en mensen vanuit hun tuin, voordeur of vanaf hun balkon genieten van hetzelfde SMÛK-enthousiasme als altijd, zonder hun eigen of andermans gezondheid te riskeren.

Het personeel van Thuiszorg Slippen kon de muzikale steunbetuiging geweldig waarderen of zoals Slippens met tranen in de ogen in één woord samenvatte: Skitterend!

Zie ook: https://www.facebook.com/bandsmuk/