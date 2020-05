Vier het Leven: geen uitje maar een belletje

Sneek-Stichting Vier het Leven, die sinds 2016 in Friesland uitjes voor ouderen naar theater, film en museum organiseert, probeert bij haar ‘gasten’ de moed erin te houden. Veel ouderen hadden zich aangemeld voor een uitje in maart, april of de komende maanden, maar vanwege het coronavirus moesten deze worden geannuleerd. Een grote teleurstelling voor hen die door de activiteiten van Vier het Leven regelmatig even niet alleen zijn en allemaal afgebeld moesten worden.

Door de maatregelen van de overheid worden ouderen toch al met minder bezoek en persoonlijk contact geconfronteerd. De vrijwilligers van Vier het Leven Friesland doen nu hun best om telefonisch met ouderen in contact te blijven. Belangstelling tonen, een praatje te maken en met de ouderen vooruit te kijken naar wanneer de uitjes weer doorgaan. Ook wordt gewezen op het – zo mogelijk – digitaal volgen van culturele uitingen. Zo plaatst Vier het Leven via Facebook ook dagelijks een filmpje, een link naar een voorstelling of een bemoedigend bericht van een medewerker. En op Koningsdag was de Ali B.-Vriendentour georganiseerd in samenwerking met Vier het Leven.

Veel ouderen zijn blij met de aandacht en het contact. Enkele reacties: ‘Af en toen een telefoontje stel ik erg op prijs’, ‘Mijn nieuwe buren kwamen laatst met een pannetje soep’, ‘Nu mijn hulp niet meer komt doe ik het een beetje zelf’, ‘Ik ga alleen de deur uit als het echt nodig is’, en ‘Het vooruitzicht op straks weer wel uitjes houdt me op de been’.

Wat is Vier het Leven

Onder het motto ‘samen uit, samen genieten’ organiseert Stichting Vier het Leven culturele uitjes met begeleiding voor ouderen die dit niet meer zelfstandig kunnen ondernemen. Deelnemende ouderen worden door vrijwilligers persoonlijk thuis opgehaald en weer thuis gebracht. Samen genieten ze van een voorstelling en consumpties, waarmee het arrangement een compleet verzorgd en ontspannen uitje is. Vier het Leven stelt het programma samen uit het reguliere aanbod van de theaters en filmhuizen en aanbod van de Museum Plus Bus. Op deze manier maken ouderen zelf de keus naar welke voorstelling zij willen gaan. Informatie ontvangt u via de website www.4hetleven.nl of het landelijk telefoonnummer van Vier het Leven 035 – 524 51 56 of via info@4hetleven.nl . Onze deelnemers kunnen schriftelijk of telefonisch reserveren. Aanmelden kan per activiteit en daarvoor betaalt u de vermelde arrangementsprijs. Bij het arrangement zijn inbegrepen: het kaartje, de consumpties, het vervoer en de bespreekkosten. https://www.facebook.com/Stichting.Vier.het.leven/