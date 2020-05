Jong leven in het Rasterhoffpark

Sneek- Het was de afgelopen twee jaar niet meer voorgekomen, een hooglander kalfje in het Burgemeester Rasterhoffpark van Sneek. Maar tot grote verrassing van onbezoldigd parkwachter Ype van der Werf heeft de in januari van dit jaar overleden hooglander stier toch nog voor een nakomeling gezorgd.

“Het kalfje lijkt als twee druppels water op z’n vader”, aldus een blij verraste Van der Werf. “Het parool in deze coronatijd is afstand houden op 1.5 meter, dat zou ik zeker in dit geval doen. En ietsjes meer lijkt mij ook niet onverstandig. En honden? Aan de lijn! De kudde is zeer waaks!”

Foto’s: Ype van der Werf