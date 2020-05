Sneek-Na de komst van de militairen van het Perth Regiment in Sneek, bleek al spoedig dat hun vertrek naar Canada langer op zich zou laten wachten dan verwacht. En dat terwijl ze al bijna zes jaar eerder van huis waren vertrokken. Om te voorkomen dat heimwee en verveling zouden toeslaan, werd de C.C.C.S. in het leven geroepen, de Contact Commissie Canada-Sneek. Deze commissie organiseerde allerlei activiteiten waar zowel Canadese militairen als inwoners van Sneek aan deel konden nemen.

In dit deel van de virtuele tentoonstelling van het Fries Scheepvaart Museum ziet u beelden van enkele van deze activiteiten.

De C.C.C.S. ging meteen van start met – hoe kan het anders in Sneek – een zeilwedstrijd met Canadezen op het Sneekermeer. Deelnemende klassen waren een Gemengde, Regenbogen en Valken. De bemanningen bestonden uit 2 Canadezen en 1 “Burger”.

Foto 2. Een Nederlandse en Engelse aankondiging van de zeilwedstrijd. De start van de Sailing Regatta was “at the Pavilion Sneek-lake”.

Foto 3, 4 en 5. Op het sportpark aan de Leeuwarderweg werd een touwtrekwedstrijd met Canadeze militairen gehouden. Zowel de wedstrijd als de prijsuitreiking door kolonel R.B. Sommerville trokken veel publiek.

Foto 6. Een Canadese sportploeg met enkele in klederdracht gestoken Sneker dames.

De C.C.C.S. boog zich ook over door de Canadezen georganiseerde “dancings”, een aangelegenheid problemen met zich mee kon brengen. De commissie publiceert hierover in Het Sneeker Nieuws. “Een zaak met vele voetangels en klemmen. De Canadezen hebben begrepen, dat het niet aanging en op den duur ook moeilijkheden moest opleveren, wanneer de Sneeker meisjes wel en de Sneeker jongens niet op hun dancings kwamen, Maar onbeperkt iedereen toelaten gaat ook niet, daarvoor is de ruimte te beknopt, nog afgezien van andere bezwaren”.

Er werd gelukkig een oplossing gevonden. Er zouden evenveel kaarten voor Canadezen als voor Sneker jongens beschikbaar gesteld worden.

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.