Sneek- April was zonnig, warm en is erg droog verlopen, 7.4 mm over de gehele maand. Dat is andere koek met de start van de maand mei, deze heeft nu al meer regen in de meter sinds middernacht, 7.8 mm en daar komt vandaag nog wel wat bij. Deze vrijdag geeft buien, kansje op onweer en hagel, en met een graadje van 12 is het aan de kille kant. De wind waait uit het zuidwesten, matig, af en toe vrij krachtig.

Komende nacht neemt de buiigheid af, zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar een 7 graden.

Morgenochtend leeft de buiigheid weer op, maar in de middag veroveren opklaringen terrein en trekken de laatste buien naar het oosten weg. De temperatuur 13 graden bij een west tot zuidwestelijke wind die matig, af en toe vrij krachtig is.

Zondag een overgang naar droger en zonniger weer, de buienkans is die dag voor onze regio nihil. Het wordt dan ook weer wat warmer, 14 a 15 graden, en er waait die dag een zwakke, af en toe matige westelijke wind.

Maandag draait de wind naar het noorden, is er naast bewolking ook ruimte voor wat zon en is er kans op wat regen. Temperatuur die dag 14 graden.

