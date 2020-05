Bewoners van Loëngasterlaan in Sneek in beweging

Sneek-Beweegteam Súdwest-Fryslân organiseerde samen met Stichting Sociaal Collectief en Fysio Maks op donderdag 30 april een beweegactiviteit met muzikale omlijsting voor de bewoners aan de Loëngasterlaan in Sneek.

Beweegteam Súdwest-Fryslân en partners vinden het belangrijk dat er aandacht is voor senioren in de coronacrisis. Stilzitten is funest voor ons afweersysteem. In beweging blijven is altijd, maar juist in deze tijd, van groot belang om gezond fit en vrolijk te blijven.

Bewoners deden in grote getalen mee, op maar liefst 72 balkons werd genoten van beweging en muziek. Zangduo Anneke en Astrid trapten de activiteit af met een optreden tot 15.30 uur. Vanaf 15.30 uur bracht FysioMaks de inwoners in beweging.

Buurtsportcoach Tinie van Beweegteam Súdwest-Fryslân: ‘Het was prachtig, alle mensen bewogen mee vanaf het balkon!’. De bewoners genoten zichtbaar. Bewoners: ‘Wat een superleuk initiatief, prachtige muziek en ook nog gezellig met de buren’ en ‘Ik zit op een gymgroepje, dat is er nu niet, daar doen we precies deze oefeningen, nu zit ik meteen weer in het ritme’ en “Dit mag elke week wel’. Een geslaagde middag dus!

Beweegteam Súdwest-Fryslân en samenwerkende partijen gaan dan ook een vervolg geven aan deze activiteiten in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Bent u ook enthousiast geworden over dit idee? Neem dan contact op met buurtsportcoach Rik de Vries via telefoonnummer 06 51 44 20 17 of Rik.devries@sudwestfryslan.nl