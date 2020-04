Virtuele tentoonstelling bevrijding Sneek

Sneek-Het Fries Scheepvaart Museum zet z’n virtuele tentoonstelling over de bevrijding van Sneek voort met foto’s van ingekwartierde Canadese militairen. De Canadezen arriveerden begin juni en zouden een half jaar in Sneek verblijven, in afwachting van transport naar hun thuisland. In dat half jaar ontstonden vele hartelijke banden tussen de militairen en hun gastgezinnen. De foto’s die we u vandaag laten zien, getuigen daarvan.

Foto 1: Mevrouw Textor en haar dochter, wonend in de Tjotterstraat, met Sam William Moffat.

Foto 2 en 3: Fred Erb en George Worton, samen met mevrouw Koopmans en Jan Coers. In de mand de baby van het echtpaar Koopmans. Op foto 5 is te zien dat ze samen een zeiltochtje hebben gemaakt.

Foto 4 en 5: De familie Jongejans met Canadese soldaten, voor hun woning aan de Leeuwarderweg.

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.