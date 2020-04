Provincie Fryslân en Kansfonds lanceren ‘Fûns Lok op ien’ 

Leeuwarden-Vanaf 1 mei 2020 kunnen maatschappelijke organi­saties een bijdrage aanvragen van maximaal € 20.000,- bij het ‘Fûns Lok op ien’. Kansfonds en de provincie Fryslân werken hierin nauw samen om projecten mogelijk te maken die discriminatie tegen­gaan, eenzaamheid bestrijden en de situatie verbe­teren van mensen die zorg nodig hebben.

Vanuit het ‘Fûns Lok op ien’ willen Kansfonds en de provincie Fryslân mensen in staat stellen om op een inclu­sieve manier deel te nemen aan de samenleving en de sociale verbinding tussen mensen bevorderen.

“Yn dizze drege tiid fan koronamaatregels, dy’t ús allegearre treffe, is it noch wichtiger om each te hawwen foar kwetsbere groepen. In feilige sosjale omjouwing en sosjale kontakten drage by oan in brede wolfeart yn Fryslân, sadat de ynwenners fan ús provinsje har gelokkich fiele kinne. Der binne yn Fryslân in soad minsken, organisaasjes en ynstânsjes dy’t har hjir foar ynsette wolle. Dy wolle wy stimulearje en fasilitearje mei it Fûns Lok op ien”, aldus gedeputeerde Douwe Hoogland.

Elkaar versterken

Het ‘Fûns Lok op ien’ is ondergebracht als Fonds op Naam bij Kansfonds. Tot en met 2023 stelt de provincie Fryslân per jaar € 100.000,- beschikbaar voor dit nieuwe fonds. De provincie heeft in Kansfonds een partner gevonden die beschikt over de nodige kennis, ervaring en een relevant netwerk binnen de provincie. Daarnaast bekijkt Kansfonds per ingediend project wat het er met eigen financiële middelen aan bij kan dragen. Hiermee versterkt Kansfonds het effect en de bijdrage van de provincie aan het ‘Fûns Lok op ien’. De afgelopen twee jaar heeft Kansfonds op dezelfde manier samengewerkt met de provincie Limburg.

“Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen van de provincie Fryslân. Eerder kregen wij dit vertrouwen ook van de provincie Limburg, wiens bijdrage wij de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld hebben met onze eigen financiële middelen. We hebben de intentie om ook nu weer vanuit onze eigen middelen bij te dragen aan projecten die gefinancierd worden vanuit het ‘Fûns Lok op ien’. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin er plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen”, aldus Henriëtte Hulsebosch (directeur Kansfonds).

Aanvragers kunnen voor meer informatie en de beoordelingscriteria terecht op www.fryslan.frl/funs-lok-op-ien. Kansfonds en de provincie Fryslân kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!