Juiste weergave aangepaste brugbedieningstijden in Fryslân

Sneek- Gisteren ontvingen wij van de afdeling communicatie gemeente Súdwest-Fryslân het bericht over de ‘Brugbediening in Súdwest-Fryslan weer normaal vanaf 1 mei’. Dit bericht bevat echter onjuistheden en daarom kregen wij het verzoek van de gemeente het bericht als ‘niet verzonden’ te beschouwen. Echter de redactie van GrootSneek had het bericht al geplaatst…We hebben het nu inmiddels verwijderd van onze site.

Voor de juiste weergave van de aangepast brugbedieningstijden in Fryslân verwijzen wij naar de mededeling op de site van de provinsje: https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/item/openingstijden-bruggen-en-sluizen_727.html

Voor de bruggen in Súdwest-Fryslân geldt dat deze vanaf 1 mei zeven dagen per week worden bediend van 9.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 16.15 uur, en van 17.15 tot 19.00 uur. De bruggen in Sneek, IJlst, Osingahuizen en Woudsend worden zonder pauzes bediend van 9.00 tot 19.00 uur.

De maatregelen gelden niet voor de sanitaire gebouwen. Deze blijven dicht. Ook de voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals water en elektriciteit, zijn in ieder geval nog tot 19 mei niet aangesloten. Ook de fiets- en voetgangerspontjes blijven voorlopig nog uit de vaart.