Afhaalservice bibliotheek

Sneek-Speciaal voor bibliotheekleden die in plaats ven een r-book toch graag een papieren boek willen lezen, is er sinds half april een afhaalservice bij de bibliotheken van Mar en Feen, waaar Sneek ook onder valt. Hieronder de info van de bibliotheek

Hoe werkt het?

Ga naar bmf.nl/afhaalservice en kies één van der opties:

Opties 1: Zelf titels uitzoeken

In de catalogus kun je zien welke boeken er op dit moment aanwezig zijn in jouw bibliotheek. Vul de titels die je graag wilt lenen in op het formulier. Je kunt ook titels aanvragen voor je kind(ren).

Optie 2: Laat je verrassen

Je geeft in een formulier aan wat je graag leest en onze medewerkers zoeken boeken voor je uit.

Optie 3: Telefonische klantenservice

Vind je het invullen van het formulier lastig, of wil je liever persoonlijk contact, dan kun je ons bellen. Op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur. Telefoonnummer: 06 83 58 45 48

Wij bellen je zodra de boeken klaarstaan. Er wordt dan een moment afgesproken waarop je de boeken kunt ophalen.

Foto’s Henk van der Veer