Groeizaam weertje

Sneek- Het was gisteren weer even wennen, de bewolking en regen na weken van droogte en zonneschijn. Ook vandaag is het meest bewolkt, mogelijk vanmiddag even een opklaring. Verder valt er vanmorgen nog wat motregen, dan wordt het tijdelijk droog, echter vanavond volgt een nieuw regengebied. De wind vanmorgen noordoostelijk en is zwak, later draait ze naar het zuidwesten en neemt wat toe. De maximumtemperatuur 14 graden.

Komende nacht valt er geregeld regen en wordt het niet kouder dan een graadje of 8.

Morgen trekt de regen naar het noordoosten weg, droog blijft het dan niet. Er volgen vanuit het zuidwesten buien en een kans dat er eentje gepaard met onweer. Wind zuidwestelijk, matig, af en toe krachtig, temperatuur 13 a 14 graden.

Ook vrijdag en zaterdag moeten we rekening houden met buien, vanaf zondag lijkt het droog en zonnig te worden.

Dirk van der Meer