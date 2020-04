Canadese militairen met Sneker kinderen

Sneek-To Hofstra memoreert in haar Oorlogsdagboek, dat overigens op een goed moment Bevrijdingsdagboek gaat heten, dat de Canadese militairen van het Perth Regiment gek zijn met kleine kinderen. Andersom is dat ook het geval. De kinderen zijn gek op die grote sterke mannen in hun uniform, die bovendien op een onuitputtelijke voorraad chocolade, lekkers en sigaretten (voor vader, natuurlijk) lijken te beschikken. Ze delen er ruimschoots van uit.

Op de virtuele tentoonstelling van vandaag laten we een aantal foto’s zien die we toegestuurd kregen naar aanleiding van onze oproep.

Op de eerste twee foto’s, ingestuurd door Jan Jaasma, staat “Smithy”, met twee kinderen Jaasma. Het gezin Jaasma woonde in de 2e Woudstraat. Op de eerste foto zien we “Smithy” met de kleine Annemieke van vier jaar en haar broertje Jan van anderhalf, in een jeep voor het huis van de Jaasma’s. Een schitterend tafereel. Op de tweede foto staat Annemieke in de vensterbank, terwijl “Smithy” haar stevig beet heeft.

Dan twee foto’s die we kregen van Nellerie Beverdam. Op de eerste foto zien we haar moeder Trienke Kaspersma (links) en haar tante Renske, zittend op de drempel van hun huis aan Jachthavenstraat 29. Achter hen soldaat Howard van het Perth Regiment. Soldaat Jim staat niet op de foto.

Zowel Jim als Howard ontbreken op de volgende foto, maar wel zien we tussen Trienke (links) en Renske een jonge hond. Het dier was door Jim en Howard “Casino” genoemd, naar de Italiaanse plaats waar ze bij zware gevechten veel legervrienden verloren hadden.

Vervolgens twee foto’s uit het plakboek van de familie Boeijinga. Op de eerste foto heeft soldaat Harrie de kleine Gerrit Boeijinga op de arm. De tweede foto toont een portret van Harrie.

Tenslotte twee foto’s uit onze eigen collectie. Op de eerste zien we Robert Kruit uit de Tjotterstaat op de arm van “zijn” held sergeant Sam William Moffat.

Op de tweede zijn Canadese militairen bezig met reparatiewerkzaamheden aan een tank. En het kan niet missen: er staan kinderen bij te kijken. En te hopen dat er chocolade uitgedeeld gaat worden.

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.