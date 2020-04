Brugbediening Súdwest-Fryslân weer normaal vanaf 1 mei

Sneek-De bruggen en sluizen in de gemeente Súdwest-Fryslân worden vanaf vrijdag 1 mei weer bediend volgens het vertrouwde ‘zomerschema’. Ook de andere gemeenten in Fryslân en de provincie stappen over op ruimere bedieningstijden.

De bruggen in Súdwest-Fryslân zijn vanaf 1 mei zeven dagen per week ‘in bedrijf’ van 9.00 tot 12.00 uur, van 13.00 tot 16.15 uur, en van 17.15 tot 19.00 uur. De bruggen in Sneek, IJlst, Osingahuizen en Woudsend worden zonder pauzes bediend van 9.00 tot 19.00 uur.

De verruimende maatregelen gelden niet voor de gemeentelijke sanitaire gebouwen. Deze blijven dicht. Ook de voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals water en elektriciteit, zijn in ieder geval nog tot 19 mei niet aangesloten. Ook de fiets- en voetgangerspontjes blijven voorlopig nog uit de vaart.

De verwachting is dat het kabinet vóór 20 mei met informatie komt over het vervolg van de looptijd van de corona-maatregelen. Daarna nemen ook de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het recreatieseizoen.

Foto Fiona van Netten-Dijkstra