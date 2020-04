Sneek-Op de virtuele tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum over de bevrijding van Sneek is te zien dat de militairen van het Perth Regiment na hun komst in Sneek, flink bezig werden gehouden.

Vandaag tonen we u foto’s waarop te zien is dat de militaire discipline hoog in het vaandel bleef staan. De kiekjes zijn gemaakt door een onbekende amateurfotograaf. Op de vierde foto is te zien dat hij per ongeluk zijn schoenen heeft meegefotografeerd, terwijl hij vastlegde doe de manschappen op het sportterrein aan de Leeuwarderweg “op de plaats rust” hielden.

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.