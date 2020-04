Let op: komende donderdag (30 april) is de toerit Makkum/Witmarsum afgesloten

Sneek- Komende donderdag (30 april) is de toerit vanuit Makkum/Witmarsum richting Bolsward tussen 09.30 en 15.00 uur afgesloten. Via de Oude Rijksweg, langs de A7, kan men verder rijden richting Bolsward. Tijdens deze afsluiting worden lichtmasten en een tijdelijke vangrail geplaatst.

