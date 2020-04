Gids monumenten, stroffelstiennen en oorlogsgraven: ‘Plaatsen van herinnering in Sneek’

Sneek- Een van de activiteiten van de Stichting Sneek 75 jaar Vrij, die dit jubileumjaar toch nog doorgang kon vinden is de uitgave van de (wandel) gids ‘Plaatsen van herinnering in Sneek’. De gids leidt langs de verschillende oorlogsmonumenten (8), de stroffelstiennen(25) en de oorlogsgraven(12) in de stad.

In het boekje, vormgegeven door Jeroen Deen, is ook een routekaartje opgenomen. De teksten zijn van Pyt Bouwhuis, Hans Faber, Ebel Koppen en Harm Rozenberg. Simon Bleeker, Pyt Bouwhuis, Jeroen Deen en Harm Rozenberg leverden de foto’s.

Het boekje is voor € 6,95 te koop bij Boekhandel Van der Velde in Sneek.