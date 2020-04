Eindelijk weer eens regen

Sneek-Na weken van droogte zijn we er wel weer eens aan toe, regen. Vandaag neemt de bewolking verder toe en later vanmorgen gaat het regenen. Dat houden we de rest van de dag, bewolkt met geregeld regen. De neerslagprognose tot morgenavond ligt tussen de 5 en 10 mm, goed voor de natuur. De temperatuur komt vandaag rond de 13 graden uit, wind zwak tot matig uit het noordoosten.

Komende nacht blijft het bewolkt met af en toe wat regen, 7 graden als minimumtemperatuur.

Morgen een meest bewolkte dag en valt er af en toe regen of een bui, in de middag tijdelijk droger. De wind westelijk en is zwak tot matig, temperatuur 13 graden.

Donderdag en vrijdag vallen er enkele buien en is het met een graadje of 14 aan de frisse kant. Zaterdag nog enkele buien, zondag lijkt droog en vrij zonnig te verlopen.

Dirk van der Meer