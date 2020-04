Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’ 27-04-2020

Sneek- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak i.v.m. het Corona covid-19 virus, maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

06/02: x stafford, teefje 11 jaar.

30/03: rood-witte poes 12 jaar, met 8 kittens, omgeving Freerk Faberweg in Parrega.

31/03: zwart-witte kater 7 jaar, omgeving Buitendijk Pingjum.

04/04: x stafford reu bruin-wit, 2 jaar, omgeving Tywert Wommels.

17/04: lapjespoes veel wit, 2 jaar omgeving Joh. Prooststraat. Bolsward.

17/04: schildpadpoesje 4 jaar, omgeving dr. Bouma weg.

18/04: rode kater, 5 jaar, omgeving Hemdijk.

20/04: zwarte kater 4 jaar is meegereden in vrachtauto is in groningen geweest, gevonden Heeg.

26-04: zwart-witte poes, hoogdrachtig, omgeving Noed, St.Nyk.

Vermist:

20/04: zwart-wit katertje zwarte snor, 6 maand, inl.: E.Halbertsmastraat, inl.: 0681401617.

21/04: zwarte kater, 1 jaar, sinds januari, omgeving Noed St. Nyk, inl.: 06-55525883.

24/04: Cypers-wit -rood, poes rood op buik witte bef en bles, 5 jaar is gechipt, omgeving Gravinneweg in Irnsum, inl.: 413399.

25/04: zwarte poes 1 jaar, omgeving Dijksterburen Kimswerd, inl.: 06-18512395.

Gevonden: