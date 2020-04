Zonnige Koningsdag

Sneek- Dit jaar hebben we eindelijk eens een Koningsdag te pakken met zonnig, droog en vrij warm weer. Helaas zullen de feestelijkheden die we anders gewend waren, verstek laten gaan. Met een niet al te sterke zuidwestelijke wind wordt het een graadje of 19. Later op de dag draait ze naar het noordwesten.

Komende nacht eerst opklaringen, later vanuit het westen bewolking. Minimumtemperatuur 5 graden.

Morgen start nog droog, maar bewolking neemt verder toe en later gaat het eindelijk weer eens regenen. Grote hoeveelheden worden niet verwacht, tussen de 2 en 5 mm. De wind waait matig uit het noordoosten en laat geen hogere temperatuur toe dan van 14 graden.

Met een beetje mazzel komen we de woensdag droog door, donderdag volgt weer met regen.

Dirk van der Meer