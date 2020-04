Workum hoopt op doorgaan Strontweek in oktober

Workum- De organisatoren van de Strontweek 2020 in Workum hopen dat het evenement dit jaar ondanks de coronacrisis toch doorgang zal vinden:

“Afgelopen week is het ene na het andere zeilevenement afgelast. Het Zeilvaart College Workum, de Vereniging Zeilvracht, de Stichting Liereliet Workum, de Visserijvereniging Workum en de Stichting Zeilvaart Warmond leven mee met al die organisatoren. 2020 zonder Skûtsjesilen, Sail Amsterdam, de Zachtebedrace en al die andere bruisende evenementen. We gaan het enorm missen, want het zijn ook allemaal evenementen waarin we elkaar ontmoeten en bijpraten.

Als organisatoren van de Strontweek 2020 volgen we alles op de voet. Vooralsnog willen we heel graag de Strontweek van 9 tot 17 oktober 2020 door laten gaan. We maken dus plannen, voor als… dan…. en proberen in de toekomst te kijken. De anderhalve meter zal voor alle onderdelen van de Strontweek een hele hijs worden. Daarnaast heeft ieder deelevenement zo zijn eigen struikelblokken. We willen eind mei beter in kaart hebben wat de mogelijkheden zijn.

Voorlopig gaan we ervan uit dat op maandag 12 oktober het ‘En nou oprotten’ gewoon door de haven zal schallen, dat Warmond de bloembollen voor stront kan ruilen, dat passagiers kunnen uitkijken naar de aankomst in Amsterdam, dat Liereliet vele rondborstige zangers voor een enthousiast publiek heeft gehad, dat de klompzeilers trots door Workum gaan, dat de geur van gerookte vis over de markt waait en dat de vissers hun netten weer kunnen zetten.”