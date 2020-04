Sneek- ‘De gouden bal draait voortdurend om zijn as…’, alleen nu alweer even niet. Technisch mankementsje, kan gebeuren. Maar dat de Fontein van Fortuna er momenteel wel heel ‘súterech’ bij staat is een eufemisme.

Stephan Balkenhol, de ontwerper van de Sneker fontein, noemde ooit ‘de periodes van grote welvaart en neergang in Sneek’ als een van zijn inspiratiebronnen. Het is wel duidelijk in welke periode we ons nu bevinden.

Maar zou het beeld even een wasbeurt kunnen krijgen? ‘Herr Hampelman’, zoals buurman Harm Rozenberg de fontein steevast noemt is nu echt wel erg snústerech om’e gulp…

Foto Henk van der Veer