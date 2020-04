Sneker Koning in een verlaten Marktstraat: Maar wel met Koningsdagpakket!

Sneek- Voor veel Snekers vaste prik, na afloop van de aubade een kopje koffie met oranjekoek of oranjebitter nuttigen op de terrassen in de Marktstraat. Het zit er vandaag helaas niet in.

Horecaondernemer en eigenaar van Restaurant Onder de Linden Wicher Wind, die met z’n filmpje in de rol van Koning Willem Alexander duizenden bezoekers trok, was er anders helemaal klaar voor.

Immer goed gemutst verzorgden Onder de Linden eigenaar Wicher Wind samen met nog een aantal andere Sneker ondernemers, Zuivelhoeve, Weduwe Joustra, Valentijn Bloemen, Bakkerij de Haan, Sneker Pypke, een speciaal Koningsdagpakket. Een groot succes!