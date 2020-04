Klein ‘Virus-feestje’ in Blauwhuis

Blauwhuis- Blauwhuis, bekend als feestvierend dorp, kan zelfs van een virus een feestje maken. Zondagmiddag kwam het duo ‘Vier-us’n feestje’ voorrijden bij het Teatskehús om voor de bejaarden in quarantaine een klein muzikaal feestje te maken. Dat was deze mannen, dorpstroubaboer Sjoerd Huitema en zanger Johannes Rypma wel toevertrouwd.



Wandelaars en fietsers op deze zonovergoten zondagmiddag, bleven onverhoopt even staan om een nootje mee pikken, waardoor er ook op en rond het kruispunt wat publiek was. Weliswaar op afstand van elkaar, maar toch even met een feestelijk gevoel van samenzijn.



Vanzelfsprekend werd er ook achter de ramen van het Teatskehús feestgevierd. Voor deze mensen was het muzikaal intermezzo uiteindelijk bedoeld. Speciaal voor de bejaarde doelgroep hadden de zangers hun repertoire iets aangepast.

In de receptie van het verzorgingstehuis hadden 90+ fans van de eerste orde (omke/pake Johannes Rypma en tante Elly Hobma-Rypma) zich achter een open raam verschanst om het feest optimaal mee te krijgen.

Zo vierde een klein deel van het dorp een spontaan mini virus-feestje, nu inmiddels bekend is dat zij het befaamde Blauhúster túnfeest en ook de jaarlijkse Blauhúster merke dit jaar over moeten slaan.