Sneek- Bij de kledingreparatie en stomerij winkel op het Kleinzand nummer 49 zijn mondmaskers in vele soorten en maten te koop. Wie een origineel Fries exemplaar wil hebben: ze zijn er op het Kleinzand in Sneek. Eigenlijk wel een unieke foto, want wie had ooit kunnen denken dat we een dergelijk pic zouden schieten in Sneek?!

Foto Henk van der Veer