‘Anders dan we gewend zijn’

Sneek- “Ook de gemeente Súdwest-Fryslân vlagt op Koningsdag, maar dit kan niet zoals we gewend zin. Dus geen vlag op de koepel van de Marinikerk en het gemeentehuis in Sneek. Medewerkers van de gemeente moeten dat met z’n tweeën doen en kunnen in de torens niet 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarom wordt de vlag gehesen in vlaggemasten die bij de Martiniekerk en het gemeentehuis zijn geplaatst”, aldus de gemeente SWF in een verklaring.

Bij de Martinikerk hingen vanmorgen overigens nog altijd de Sneker en de Bevrijdingsvlag( al sinds 15 april dag en nacht…).