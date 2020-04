Alternatief Koningsterras Markt23 in Sneek

Sneek- Uiteraard is het terras van Markt23 aan de Marktstraat in Sneek ook gesloten. Toch was het er vanmorgen niet leeg. Horecaondernemer Eldad Lasker van het Restaurant wil wel van z’n ‘ouwe meuk’ af en organiseerde een alternatief Koningsterras.

“We zijn aan het wisselen van kaart en dit leek ons wel een mooie gelegenheid om onze ouwe meuk te verkopen. We hebben de barbecue buitengezet, zodat er hamburgers afgehaald kunnen worden. Allemaal onder het motto ‘lauw bier en hete Burgers’. Maar eerlijk het is natuurlijk zwaar klote, maar we willen toch graag wat positieve dingetjes doen. Dat is nog altijd beter dan bij de pakken neer te gaan zitten, want dat heeft ook niet zoveel zin.”

“Er staan hier wat speciaal bieren en huiswijn, alles wat we straks niet meer op onze nieuwe kaart gebruiken. We willen toch wat gezelligheid brengen op anderhalve meter afstand uiteraard. We hadden onze vrienden van Handhaving al op bezoek. Zij moesten even met de juridische afdeling communiceren, maar alles is volgens de regels. We zijn zwaar legaal en gezellig bezig.”

Foto Henk van der Veer