Sneek- Het Fries Scheepvaart Museum gaat verder met de virtuele tentoonstelling over de bevrijding van Sneek. Op 1 juni 1945 arriveert het Canadese Perth Regiment in Sneek. De militairen van dit regiment waren betrokken geweest bij de bevrijding van Noordoost Groningen. In afwachting van transport naar hun thuisland, werden ze ondergebracht bij gezinnen in Sneek. Het zou vijf maanden duren voordat ze afscheid konden nemen van hun gastgezinnen en op weg naar Canada zouden kunnen gaan.

Gedurende hun verblijf in Sneek, probeerden zowel de Canadezen als de Snekers het zo gezellig mogelijk te maken. Een van de maatregelen die de Canadezen namen was dat ze verschillende gebouwen Engelse namen gaven. Eerder in onze tentoonstelling zagen we al dat ze Hotel de Wijnberg omdoopten tot Hotel Windsor en Onder de Linden tot Club 61.

De bioscoop van de firma Miedema, gevestigd op de hoek van Leeuwenburg en Marktstraat, kreeg de naam Theatre Avon. Op de eerste foto ziet u de nieuwe naam op de zijmuur. Op de voorgevel is de nieuwe naam over die van Bioscoop aangebracht. Ook militairen van “The Cape Breton Highlanders” die in Bolsward waren ondergebracht gingen hier naar de film. In de ingang van de bioscoop zijn twee Canadezen te zien. De trap aan de zijkant gaf toegang tot het balkon. In de uitbouw aan de voorkant stond de filmprojector opgesteld.

Het LSC terrein aan de Leeuwarderweg, waar veel sportwedstrijden met en voor de Canadezen werden georganiseerd heet het CNR Sportsfield en vóór het sportterrein kondigde een bod met de tekst “Ye Old English Tea Shoppe” aan dat je er ook een kopje thee kon drinken.

Bij ingangswegen van Sneek kon je een bord tegenkomen met de medeling “You are now entering Stratford”.

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.