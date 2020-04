Lions overhandigen overhandigen pakketten aan kinderen AZC Sneek

Sneek- Lions club Sneek Waterstad heeft afgelopen 23 april zeventig pakketten speelgoed aangeboden aan de kinderen van het AZC in Sneek. De Sneker Lions maakt zich sterk voor goede doelen en mensen die ondersteuning kunnen gebruiken in de regio Sneek.

De actie is ontstaan tijdens een brainstorm binnen club.

Voor de jonge kinderen die in het azc wonen zijn heel veel activiteiten weggevallen in de Corona periode. In samenspraak met de leiding van het azc hebben de Lions de hulpvraag neergelegd. Het was wel duidelijk dat een vorm van animatie zeer welkom was en is. Nu dit fysiek erg lastig is heeft de Lions een inzameling actie op touw gezet en met hulp van Poiesz Supermarkten, Van der Meulen Speelgoed, de verschillende kerken en de Lionsleden een mooi pakket per kind samengesteld.

Foto: Ds. Maarten Mook (links achter) en Albert van der Meulen de pakketten aan de bewoners