De GROOT(e) Thuisblijfquiz: Boost Your Locals op 5 mei

Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we weer! 💪

– BEVRIJDINGSDAG – 📅

Nu de maatregelen ons verplichten zelfs Bevrijdingsdag binnenshuis te vieren, halen we de viering van onze vrijheid toch in huis? Blok daarom 5 mei in je agenda en maak je op voor een avond vol online quizplezier, verrassende hersenkrakers, borrelplanken, live-muziek en niet te vergeten: fantastische prijzen! Vrijheid, blijheid zeggen we dan.

– BOOST YOUR LOCALS – 🚀

Zoals de naam al een beetje verklapt, staat deze editie volledig in het teken van onze lokale helden: ‘Boost your locals’, samen zetten we de schouders eronder in deze tijden! Daarom kopen we een tiental mooie prijzen bij onze lokale ondernemers. Deze maken we de komende dagen bekend.

– MAAK JE AVOND COMPLEET- 🥂 🥖

Speciaal voor deze avond hebben Markt23, Brasserie De Koperen Kees en Restaurant Onder de Linden de handen ineen geslagen en een heerlijke borrelplank samengesteld. Voeg daar nog een bierpakket van het Sneker Pypke – Bier uit Sneek toe en je avond is compleet. Alvorens de quiz bezorgen ze deze bij jou thuis of haal je deze af. In de webshop, die we binnenkort lanceren, vind je alle ingrediënten om deel te kunnen nemen!

📅 Vrijdag 5 mei om 20:00 uur

👫 Team of individueel

🍷 Tijdens de quiz genieten van een borrelplank en bierpakket

💸 Meedoen kan vanaf €7,50 per team

Houd de website of het Facebookevenement in de gaten voor het laatste nieuws!

Ondernemend Sneek | Sneek IsMeer | MHB | SMÛK | Markt23 | Brasserie De Koperen Kees | Restaurant Onder de Linden | Sneker Pypke – Bier uit Sneek