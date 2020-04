Sneek- De kinderen van de Koningin Wilhelminaschool en de kinderen van de St. Jozefschool hebben tekeningen gemaakt voor alleenstaande ouderen die nog zelfstandig wonen. Ze hebben flink hun best gedaan en hopen zo de ouderen een beetje vrolijkheid te brengen. Dit is gedaan in samenwerking met Stichting Present Súdwest-Fryslân en Thuiszorg Zuidwest Friesland.