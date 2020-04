Optocht 12 mei 1945

Sneek-De virtuele tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum toont vandaag foto’s van een optocht die werd gehouden op zaterdag 12 mei.

To Hofstra is er enthousiast over. Ze aanschouwt de optocht drie keer(!) en wijdt er in haar Bevrijdingsschrift maar liefst negen pagina’s aan.

Het was dan ok een gebeuren van jewelste. Iedereen mocht er aan deelnemen en ondanks de grote schaarste aan spullen slaagden heel wat Snekers er in dankzij vindingrijkheid en improvisatievermogen in de optocht mee te lopen

Enkele passages uit het oorlogsdagboek van To maken duidelijk wat er te zien was.

“Voorop kwam al tingelend een tram aangereden. Deze tram was geheel gemaakt van groen bordpapier. De schoorsteen rookte (…) en het hele trampersoneel liep er netjes in uniform achter. Er ging een applaus voor op!”

Een groep deelnemers verbeeldt de onderduikers:

“Verder had ieder een voorwerp in handen dat ze tijdens hun onderwaterschap veen gebruikt hadden (spinnewiel, zaag, hamer enz.)

“De bewoners van de Galigastraat stelden op een wagen een kruidenierswinkel van Bijlsma voor. Om deze Bijlsma kwamen destijds 2 Duitsers, maar genoemde persoon verscheen niet en de D. haalden zijn winkel leeg. Op de geïmproviseerde wagen zag je bediensters zitten met witte schortjes, voor hen één als Duits officier met revolver, en één als Duits soldaat verklede jongen die niets anders blafte dan “Wo is Bijlsma”.

“Kleine meisjes met koffers en opgerolde dekens op de rug stelden hongervluchtelingetjes voor. Eén droeg een bord waarop “Dank aan de Snekers”.

“De Centrale keuken was eveneens op het appèl. Opschepsters in witte uniformen en witte mutsjes hadden ieder een grote pollepel in de hand en stonden lachend om een grote gamelle. Aan hun boeten lagen de koolrapen. Leden van de gaarkeuken, oud en jong, liepen er met emmertjes achteraan. De menukaart zag er zo uit: Maandag koolraap. Dinsdag koolraap. Woensdag Vandaag koolraap! Donderdag etc. Vrijdag etc. Zaterdag etc. Zondag etc.”

“Het volgende troepje wekte te lachlust op. Jongens en meisjes met pyjama’s aan, trokken lachend en zingend voorbij. Het bord verduidelijkte de zaak:

Al stalen de Duitsers als hyena’s//Toch lieten ze ons nog de pyjama’s”