Vrij zonnig

Sneek-Na het top weertje van gisteren met een temperatuur die rond de 20 graden lag, wordt het vandaag koeler en krijgen we later op de dag te maken met Noordzee bewolking. Oorzaak daarvan is de noordelijke wind die vanaf de Noordzee bewolking meeneemt. Voordat de wolkenvelden arriveren in onze regio, is het eerst zonnig. De temperatuur 15 tot 17 graden.

Komende nacht wolkenvelden, minimumtemperatuur 4 graden.

Morgen zullen er eerst ook nog wolken voorkomen, maar gaandeweg de dag lost dit op een hebben we nog een vrij zonnige dag. De temperatuur 16 graden bij een noordelijke wind die zwak tot matig is.

Zondag nog een graadje koeler, verder zon en wat bewolking, wind noord tot noordwest en is opnieuw zwak tot matig.

Maandag, Koningsdag, zon en wolken, kans op een bui wordt later op de dag groter. De temperatuur 15 graden bij een noordwestelijke wind. De dagen daarna blijft de kans op wat regen of een bui, ook zien we geregeld het zonnetje bij een temperatuur van rond de 15 graden.

Dirk van der Meer