Sneek-Koningsdag ziet er dit jaar anders uit. Geen Koningsspelen, vrijmarkten, feestjes en gezamenlijke activiteiten. Dat betekent niet dat we Koningsdag niet kunnen vieren. We vieren het alleen op een andere manier. Koningsdag wordt dit jaar Woningsdag!

De boodschap is ‘blijf thuis en wees creatief met Koningsdag in je eigen huis’. Maar hoe vier je Koningsdag nu thuis? Wij hebben een paar tips voor je:

Maar hoe vier je Koningsdag thuis?

Koningsdag thuis vieren is misschien niet zo leuk als de verjaardag van onze koning vieren met je vrienden op een groot feest met livemuziek. Toch kun je er thuis ook best iets van maken. Feit is dat je deze Koningsdag in ieder geval niet meer vergeet. Maak er daarom iets moois van!

Tips

Zing om 10.00 uur samen met 17 miljoen Nederlanders het Wilhelmus. En hef om 16.00 uur gezamenlijk het glas op onze Koning. Ook kun je om 10.10 uur op tv kijken naar een terugblik op voorgaande Koningsdagen. Dus vier Koningsdag, maar doe het thuis!. Samen met je eigen creatieve invulling is er van Woningsdag vast een bijzondere dag te maken. Het complete programma vind je op de website van de Oranjebond.

Let op!

Koningsdagactiviteiten zoals optredens, feesten en vrijmarkten vallen onder de definitie van evenement uit de noodverordening, hiervoor geldt dus een verbod. Men kan zich hiervoor niet beroepen op de uitzondering voor markten uit art. 2.3a, lid 2 van de noodverordening. De Koningsdagactiviteiten vallen onder het verbod dat alle samenkomsten in en buiten de publieke ruimte verboden zijn. Gemeenten kunnen hierop handhaven volgens de noodverordening.