Bevrijdingsfoto’s: Het opruimen van wegversperringen

Sneek-Vandaag ziet u in de virtuele tentoonstelling van het Fries Scheepvaart Museum beelden van het verwijderen van wegversperringen. De terugtrekkende Duitsers hadden op het laatste moment in allerijl versperringen opgeworpen, in een poging de oprukkende bevrijders tegen te houden of af te remmen. De boomstammen die hiervoor werden gebruikt, waren in beslag genomen bij Houthandel Van der Horst aan de Geeuw. De versperringen stonden in de Parkstraat, in de Stationsstraat ter hoogte van de overgang naar de Westersingel, en op de Oppenhuizerweg bij de Kalkovens (ter hoogte van de afslag naar de Oude Oppenhuizerweg.

Teatske Stienstra in haar dagboek: “De N.S.B-ers en meisjes, die met Duitschers gingen werden ondergebracht in de Jan van Nassauschool. Waar ze onder gejuich telkens nieuwe werden binnengebracht. ’s Middags waren de mannen aan ’t werk om versperringen, door Duitschers gemaakt, op te ruimen, ten aanzien van alle burgers.”

Niet alle burgers hadden er plezier in te zien dat de N.S.B-ers de versperringen moesten opruimen. Jelmer Kuipers vertelde dit tijdens een presentatie over de bevrijding, in de bibliotheek van Sneek. “Leden van de NBS lieten later opgepakte NSB’ers en andere collaborateurs de obstakels verder weggraven voor het oog van toestromende Snekers die op afstand werden gehouden door politie. Op dat moment begrijpelijk misschien, maar ook vernederend. Ik liep er met mijn opa langs. Toen hij het zag, nam hij me bij de hand en zei ‘hier moeten wij maar niet naar kijken.’

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.