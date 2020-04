Top weertje vandaag

Sneek-Er lijkt maar geen einde aan het zonnige en droge lenteweer te komen. Aan alles komt een eind, zo ook aan het fraaie weer, maar dat zal pas volgende week het geval zijn. Vanaf maandag stijgen de neerslagkansen langzaam maar zeker en krijgen we meer te maken met een zuidwestelijke stroming.

Vandaag staat ons nog een top weertje te wachten, de zon is er eerst volop bij, later in de middag kan er af en toe wat sluierbewolking overtrekken. De temperatuur stijgt en komt rond de 20 graden te liggen, in de stad het hoogst, op en nabij het Sneekermeer lager. De wind zwak, af en toe matig uit het oosten, later op de dag draait ze naar noord.

Komende nacht verloopt vrij helder, minimumtemperatuur 7 graden.

Morgen levert de temperatuur bij een noordelijke wind in. Wel blijft het vrij zonnig en met een maximumtemperatuur van 17 graden in de stad is het geen klagen geblazen.

Het weekend verloopt droog, wel is er meer bewolking aanwezig en de temperatuur levert nog wat in en komt in de stad rond de 15 graden uit. De wind uit het noorden en is zwak tot matig.

Dirk van der Meer