Studenten en docenten Friesland College werken samen aan goed online onderwijs

Sneek-Online onderwijs werkt in het mbo eigenlijk best goed. Een meerderheid van de studenten op het Friesland College wil straks wel vaker achter de laptop of mobiel aan de slag, als de scholen na de coronacrisis weer meer open zijn. Een paar uur per week, een dag of misschien wel twee… Ook veel docenten willen deels online les blijven geven, blijkt uit een onderzoek onder docenten en studenten.

Het Friesland College had al wat stappen gemaakt in de richting van digitaal onderwijs. Zo is FC-innovatiebegeleider Ashwin Brouwer ook landelijk een voortrekker, die veel informatie deelt en door veel collega’s in het onderwijs wordt gevolgd. Maar lang niet alle docenten liepen er warm voor. In het mbo draait immers veel om praktijk, om doen en daarvan leren. Dat is ook de basis van het ‘praktijkgestuurd leren’ van het Friesland College.

‘Aan de bak’

Halverwege maart moest ineens iedereen toch ‘aan de bak’, toen de coronacrisis ervoor zorgde dat onze studenten de schoolgebouwen niet meer in mochten en kort daarna ook alle medewerkers thuis aan de slag moesten. Wat doe je dan? In pakweg anderhalve week wisten veel docenten een grote omslag te maken. En inmiddels is online les, workshops volgen en samenwerken bijna gewoon.

In groepen, individueel, coachinggesprekken – het kan allemaal… Natuurlijk, in het mbo mis je dan de praktijk van samenwerken ín de bakkerij, in de keuken, op het sportveld, in de timmerhal, in de modewerkplaats en noem maar op. Dat doe je niet zomaar thuis. Maar mbo is ook: samenwerken, opdrachten maken, ontwerpen, een plan maken en andere dingen die je ook achter een laptop kunt doen. Dat kan dus wel, als je het goed aanpakt.

Onderzoek

Hoe loopt het écht? Wat gaat goed en wat kan beter? Het Friesland College legde de vraag neer bij medewerkers en studenten, om met de uitkomsten samen verder te bouwen aan online onderwijs. Daar is alle reden voor, nu het mbo zeker nog tot 20 mei verder moet volgens strakke richtlijnen en het maar de vraag blijft hoe het hierna zal gaan.

Welgeteld 1148 studenten en 444 medewerkers deden mee aan het onderzoek naar de praktijk van online onderwijs en werken. Dat is mooi, want met deze informatie kan het Friesland College weer een volgende stap maken om het digitale leren en werken – dat ineens zo snel werd ingevoerd – beter te maken.

Tips

Wat valt op? Dat heel wat medewerkers het bijvoorbeeld lastig vinden om werk en privé te scheiden, nu het werk steeds thuis is. Dat collega’s nog steeds een grote steun zijn, als het gaat om uitzoeken hoe het moet en dat deze gezamenlijke zoektocht ook goed is voor de teamgeest… Dat studenten er ook wel heil in zien en aangeven dat een docent bijvoorbeeld tijdens een les – via de chat – vaak zelfs beter aanspreekbaar is dan ‘live’ in een klas.

Een derde deel van de medewerkers en een kwart van de studenten gaf aan liever weer helemaal ‘gewoon’ naar school te gaan. En online kán hier en daar ook beter. Studenten hadden veel tips, waar docenten mee verder kunnen: twee uren lang luisteren is saai, ook online, dus zorg voor afwisseling en interactie door bijvoorbeeld een opdracht waarin je moet samenwerken. Stel heldere doelen, die je na een les in de chat samenvat. Hou ‘t kort maar krachtig. En: stimuleer dat studenten onderling contact met elkaar hebben, want dat is wat velen nu toch vooral gaan missen: het contact met klasgenoten…

Gelukkig gaat er ook al veel goed, vinden studenten. Voor een digitale les hoef je niet vroeg je bed uit, dat is mooi meegenomen. Maar studenten geven verder onder meer aan dat de opdrachten best in orde zijn en dat online contact met de coach prima verloopt. Veel waardering is er voor de inzet van docenten. En het aardige is: veel docenten geven in het onderzoek aan dat zij op hun beurt trots zijn op de inzet van hun studenten… En dat is mooi! Zo komen we samen verder, ook nu we nog een flinke tijd zo door moeten…