Oppenhuizen- De brêge oer de Broeresleat op de Noardein is yn stee fan ‘mosgrien’ wer strielend wyt. De brêge wurdt op it stuit opkreaze troch skildersbedriuw Koopmans út Harns. Mei 5 man/frou sterk ha sy de brêge wer in moai fris oansjen jûn en docht er syn namme (de wite brêge) wer eare oan.

Bron: http://www.topentwelonline.nl/site/