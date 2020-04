Kantinevoorraad V.V. Heeg in de verkoop

Heeg- V.V. Heeg houdt zaterdag 25 april een uitverkoop van de kantinevoorraad. Vanwege het coronavirus is de voetbalkantine gesloten en dreigen de voorraden over datum te raken. Dat zou een strop zijn voor de sportkantine en daarom bieden ze de voorraad nu te koop aan.

Op de dag dat de strengere maatregelen werden ingezet door het kabinet, was de kantine net bevoorraad voor de daaropvolgende twee weken. Alles kwam stil te liggen en nu kampt de club met een voorraad die over de datum dreigt te gaan. De voorraad is dan onverkoopbaar en zijn ze de investering kwijt. Daarom houdt de club nu uitverkoop van de kantinevoorraad.

Op zaterdag 25 april van 10:30 uur tot 12:00 uur kunnen belanghebbenden bij de voetbalkantine aan de Skatting 2 terecht. Het gaat om producten als kratten bier van het merk Hertog Jan of Amstel, blikjes of flesjes sportdrank en fris, flesjes Radler of 0.0 dranken, snoepgoed, zakjes chips en rookworsten. Op de site van V.V. Heeg zijn de prijzen te vinden.

Betalingen uitsluitend per pin en houd rekening met de 1,5 meter afstand!

Bron: https://www.dorpheeg.nl/